足首の骨折により活動を中断していたTWICEのDAHYUN（ダヒョン）が、4月25日（土）、4月26日（日）、4月28日（火）に開催を予定しているワールドツアーの東京公演「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」から復帰することがJYPのアプリ「FANS」を通じて発表された。引き続きリハビリが必要な状態のため、一部パフォーマンスへの参加は制限される場合があるという。【写真】TWICEは国立で4月の東京、大物ライブが集中■9人で国立へ2月