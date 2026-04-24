【モデルプレス＝2026/04/24】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が4月24日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。高校に入学した理由を明かした。【写真】33歳人気ギャル芸人「早々に先生に注意された」高校入学式ショット◆信子、高校入学の理由明かす高校に入学したことを報告し、話題を呼んでいた信子。同番組にて、共演者から「勉強したくなったんですか？」と理由を聞か