現道2.1kmが4車線化国土交通省北陸地方整備局の富山河川国道事務所は2026年4月23日、国道8号入善黒部バイパスのうち、現道拡幅区間が5月29日（金）15時に4車線で開通すると発表しました。【快適に！】「入善黒部バイパス」の4車線化開通ルートを見る（地図と写真）入善黒部バイパスは、富山県内の入善警察署前交差点（入善町椚山）から江口交差点（魚津市江口）までの16.1kmを新規のバイパス道路と現道の拡幅で結ぶものです。