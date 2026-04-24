【温泉シャーク2 九州大決戦】 9月4日 公開予定 特撮アクション映画「温泉シャーク2 九州大決戦」の公開日が9月4日に決定した。 本作は2024年夏に公開された「温泉シャーク」シリーズの新作映画。今作は九州全土を巻き込む壮絶バトルが描かれる形で、九州の日にあたる9月4日の全国公開が決定。温泉から勢いよく飛び出した温泉シャークと、迎え撃つ“マッチョ”