犬とのキスが危険な理由 1.病気に感染する 犬の口内には、様々な細菌やウイルスが存在しているといわれています。しかし、犬は胃酸が強いこともあり、細菌やウイルスを保有していても症状が出ないこともあります。 犬には無害でも人間の体には悪影響を及ぼす細菌やウイルスもいるので、犬とキスをすることで飼い主さんが健康を害してしまうことも十分考えられます。 特に注意したいのが、動物が持っている病原体が