「またお客様やファンの方々に会えるのが楽しみで仕方ないです」あめをペロりとなめながらキュートな笑顔を見せた礼真琴（35）。昨年夏まで宝塚歌劇団星組でトップスターを務めていたが、5月から退団後初の主演舞台『BOOP！ The Musical ブープ！ザミュージカル』でベティー ブープを演じる。「世界中で愛されているベティーちゃんは可愛くてセクシーで、女性の憧れの象徴的存在。そんなベティーちゃんがアニメの世界から現代のNY