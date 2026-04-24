米紙「ニューヨーク・ポスト」（NYP）のニュースサイトによる"子供の性別特定報道"で、世界的な注目を集めた小室圭さん（34）と眞子さん（34）夫妻。同サイトはその後、子供の性別を特定しないワードに修正したが、日本メディアが「小室圭さんに最新情報」を完全にスルーしたのも、また不思議だった。【もっと読む】小室圭さん&眞子さんの「子供の性別」を特定したNYポストが「baby」「child」 に修正「ニュースサイトや雑誌