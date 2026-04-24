「お〜いお茶」のブランドで知られる「伊藤園」が、里山の保全に役立ててもらおうと、三重県に寄付金を贈りました。伊藤園は、全国各地の環境保全活動などを支援しようと、飲料製品の売り上げの一部を寄付する取り組みを2010年から行っていて、三重県が寄付を受けるのは今回で11回目です。今回は、「お茶で三重を美しく。」のキャンペーン期間中の売り上げの一部、30万円の目録を伊藤園の佐々木貴浩専務執行役員が手渡し、三重県の