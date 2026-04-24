表参道クロッシングパークに、メルセデス・ベンツの新ブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」がオープンした。2026年4月24日（金）に営業をスタートし、約1年間の期間限定の施設として展開。6月30日（火）には展示やラウンジ機能、コンテンツの拡張を予定している。【画像】メルセデス・ベンツの新ブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」（写真10点）この施設はメルセデス・ベンツ社がブランドの価値観や世界観