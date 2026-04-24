40代で転職を考えている人の中には、求人票と「自分のキャリアの一致度」を気にして尻込みする人も多いのではないだろうか。しかし、本当に問われているのは、そこではないのだという。転職アドバイザーが40代からの転職活動のコツを解説する。※本稿は、転職アドバイザーの安斎響市『定年までこのまま働き続けるのはちょっと……と思ったら読む 40代からの転職と副業』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。ドラクエ3の遊び