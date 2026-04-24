40代で転職を考えている人の中には、求人票と「自分のキャリアの一致度」を気にして尻込みする人も多いのではないだろうか。しかし、本当に問われているのは、そこではないのだという。転職アドバイザーが40代からの転職活動のコツを解説する。※本稿は、転職アドバイザーの安斎響市『定年までこのまま働き続けるのはちょっと……と思ったら読む 40代からの転職と副業』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

ドラクエ3の遊び人は

なぜ賢者になれたのか？

「『ドラゴンクエスト3』の遊び人は一体なぜ、レベル20になると賢者へ転職できるのか？」

子どもの頃に抱いたその素朴な疑問は、40代以降のビジネスパーソンが中途採用面接に臨む際にも、少なからず示唆を与えてくれるものです。

名作RPG『ドラゴンクエスト3』には数多くの職業が存在し、プレーヤーはその中からいくつかの職業を選んで一緒に冒険するメンバーを決めます。その中で、遊び人はやや変わった位置づけで、モンスターとの戦闘中にふざけて冗談を言ったり、命令を無視して1人で遊んだりしてしまいます。

時に味方の足を引っぱる「役に立たない職業」とされていますが、レベル20まで成長することで「最強の職業」である賢者へと転職できるようになります。

この急激な変貌は、けっして偶然ではありません。

ここに、私たちが「一見関連性の薄い過去の経歴を、面接で『企業側が求める価値』に転換する」ためのヒントがあります。

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