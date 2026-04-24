電気事業連合会の森望会長（関西電力社長）が２３日、読売新聞のインタビューに応じた。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、６月以降徐々に電気料金が値上がりすると述べた一方、ロシアのウクライナ侵略が始まった２０２２年ほどの水準にはならないとの見通しを示した。また原子力発電所の再稼働などで価格上昇を抑える姿勢を示した。森氏がインタビューに応じるのは２月の会長就任後初めて。火力発電を支える液化天然ガス（Ｌ