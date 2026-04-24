広島のサンドロ・ファビアン外野手（２８）の出場選手登録抹消が２３日のヤクルト戦（マツダ）後に決まった。抹消は来日２年目で初めて。無期限での２軍再調整になる。今季は「５番・左翼」で開幕を迎えたが、打撃低迷。この日はスタメン落ちし、出場機会もなかった。ここまで１８試合で打率・１６９、２本塁打、４打点。藤井彰人ヘッドコーチ（４９）は「守備も打撃も迷っているというか、モヤモヤしているように見えた。後