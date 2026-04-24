【モデルプレス＝2026/04/24】5月6日夜7時から放送される日本テレビ系新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」より、出演アーティストが解禁。あわせて、MCを務めるSnow Manの渡辺翔太と波瑠のコメントが公開された。【写真】スノ渡辺、ファン衝撃の姿◆「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」出演アーティスト解禁アーティストとして、AI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会の出演が決定