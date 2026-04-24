Snow Man渡辺翔太＆波瑠MC日テレ新音楽特番、出演アーティスト発表 キンプリ・M!LK・なにわ男子ら
【モデルプレス＝2026/04/24】5月6日夜7時から放送される日本テレビ系新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」より、出演アーティストが解禁。あわせて、MCを務めるSnow Manの渡辺翔太と波瑠のコメントが公開された。
【写真】スノ渡辺、ファン衝撃の姿
アーティストとして、AI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会の出演が決定。世代やジャンルを超えて支持を集めるアーティストたちが集結し、スペシャルパフォーマンスを披露する。さらに、4月24日の同局系「ZIP！」でMCの渡辺の独占インタビューを放送。渡辺の「今、一番感謝を伝えたい人」とは。
本番組は“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。音楽特番で初めてMCタッグを組む渡辺と波瑠が番組を盛り上げる。（modelpress編集部）
今回、MCを務めるにあたり、嬉しさと同時に、少し緊張やプレッシャーも感じています。音楽特番のMCは、自分にとって憧れのポジションで、自分に務まるのかという思いもありましたが、そこに立てることをとても光栄に感じています。Snow Manとしても、そして個人としても大きなチャンスだと思っているので、背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、番組の中で自分らしさを出していけたらと思っています。たくさんの楽曲やアーティストの皆さんのパフォーマンスが披露される中で、歌の魅力をしっかり届けられるよう、MCとして精一杯務めたいです。
今回、MCのオファーをいただいた時は、すごく驚きました。これまで経験したことのない役割でもあり、大役を任せていただけたことに身が引き締まる思いです。渡辺さんと一緒に番組を進行していく中で、サポートし合いながら、自分にできることを精一杯務めたいと思っています。番組を通して、たくさんの音楽に触れられることが今からとても楽しみで、その一瞬一瞬を大切にしながら、視聴者の皆さんにも音楽の魅力を届けられたら嬉しいです。
AI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ渡辺、ファン衝撃の姿
◆「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」出演アーティスト解禁
アーティストとして、AI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会の出演が決定。世代やジャンルを超えて支持を集めるアーティストたちが集結し、スペシャルパフォーマンスを披露する。さらに、4月24日の同局系「ZIP！」でMCの渡辺の独占インタビューを放送。渡辺の「今、一番感謝を伝えたい人」とは。
◆渡辺翔太コメント
今回、MCを務めるにあたり、嬉しさと同時に、少し緊張やプレッシャーも感じています。音楽特番のMCは、自分にとって憧れのポジションで、自分に務まるのかという思いもありましたが、そこに立てることをとても光栄に感じています。Snow Manとしても、そして個人としても大きなチャンスだと思っているので、背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、番組の中で自分らしさを出していけたらと思っています。たくさんの楽曲やアーティストの皆さんのパフォーマンスが披露される中で、歌の魅力をしっかり届けられるよう、MCとして精一杯務めたいです。
◆波瑠コメント
今回、MCのオファーをいただいた時は、すごく驚きました。これまで経験したことのない役割でもあり、大役を任せていただけたことに身が引き締まる思いです。渡辺さんと一緒に番組を進行していく中で、サポートし合いながら、自分にできることを精一杯務めたいと思っています。番組を通して、たくさんの音楽に触れられることが今からとても楽しみで、その一瞬一瞬を大切にしながら、視聴者の皆さんにも音楽の魅力を届けられたら嬉しいです。
◆出演アーティスト
AI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会
【Not Sponsored 記事】