世帯年収1000万円オーバーと聞くと、タワマンや高級車といった派手な生活をイメージしがちだが、実際のところはもっと地に足のついた暮らしをしている人が多いようだ。 投稿を寄せた関西在住の50代男性（テレビ局の経理）は、自身の収入のみで年収1300万円を稼いでいる。妻は27年間専業主婦を務め、子どもはすでに就職して家を出ているという。建売の35坪一戸建てに住み、庭には梅や柚子の木が植えられている。&#