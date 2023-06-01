◇インターリーグホワイトソックス7-11ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス ）ホワイトソックス・村上には米メディアの注目も急上昇し、ダイヤモンドバックス戦の試合前から取材対応の機会が設けられた。「まだ始まったばかり」などと謙虚に答え、ベルトに刺しゅうする「臥薪嘗胆（がしんしょうたん）」の座右の銘について「どんな時でも鍛錬して、立ち向かって、強い相手を倒していくという意味。高校時代