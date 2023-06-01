【スターツ出版_20冊40%OFFクーポン】 配布期間：4月24日～4月26日23時59分 【拡大画像へ】 NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、「スターツ出版_20冊40%OFFクーポン」を配布する。配布期間は4月24日から4月26日23時59分まで。 本キャンペーンでは、スターツ出版の対象作品を20冊ま