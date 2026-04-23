ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２４日、開幕する。当地初登場の川辺郭人（２５＝佐賀）はエンジン抽選で２連率２８％、２優出の実績がある３４号機を獲得した。「下がらないしＳも届く。行き足なんかは悪くない」とまずまずの感触を得た。２０２６年後期適用勝率の審査期間終了まで、今節がラスト。２３日現在で３・６２。「今期は勝率を４点台を目指していたんですけどね…