21日（火）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木は、アウトサイドヒッターの笠利真吾（29）がシンガポールのJRTバレーボールクラブへ期限付き移籍することを発表した。クラブ公式Xが伝えている。 東京都出身の笠利は国士舘大学を卒業後、VC長野トライデンツや東京グレートベアーズ、フラーゴラッド鹿児島でプレーした。その後、2025年に