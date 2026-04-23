女子プロレスのスターダムは23日、後楽園ホールで「STARDOMNIGHTERinKORAKUEN2026Apr.2」を行った。シングル戦が決まっているフワちゃんは古沢稀杏、伊藤麻希の伊藤リスペクト軍団と組んで安納サオリ、水森由菜、なつぽい組と対戦。フワちゃんは安納にドロップキック3連発で大暴れ。代わった伊藤はなつぽいと対戦。暗転するとなつぽいが燃やした「かわいい」の魂が登場し「なつぽい、なんで私を燃やしたの？なつぽいを