女優の桜井日奈子が、黒柳徹子との共演ショットを公開した。２４日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演する桜井は、２３日までに自身のインスタグラムを更新し、「テレビ朝日『徹子の部屋』出演させていただきます」と書き出すと、「憧れの番組に呼んだいただけてとても光栄でした」とつづり、黒柳徹子との笑顔の共演ショットを披露した。「そして、徹子さんとは朗読劇『ハロルドとモード』でご一緒し