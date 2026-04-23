女優の桜井日奈子が、黒柳徹子との共演ショットを公開した。

２４日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演する桜井は、２３日までに自身のインスタグラムを更新し、「テレビ朝日『徹子の部屋』出演させていただきます」と書き出すと、「憧れの番組に呼んだいただけてとても光栄でした」とつづり、黒柳徹子との笑顔の共演ショットを披露した。

「そして、徹子さんとは朗読劇『ハロルドとモード』でご一緒して以来なので、またお話しできて嬉しかったです！」と久しぶりの再会に胸を躍らせた様子。「すっごい緊張してたので、温かい目で見て下さると嬉しいです」と記した。

さらに「放送は４／２４の１３時から！ この日の２３時１５分からドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』も放送スタートです！」と、自身の出演ドラマも紹介した。

この投稿には「徹子の部屋初出演おめでとう」「この番組にお呼ばれされるのは一流の証」「どんなお話をするのかすごく楽しみ」「日奈子ちゃん癒し可愛い過ぎる〜」「めっちゃお綺麗ですよ」といったコメントが寄せられている。