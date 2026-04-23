演歌歌手・田中あいみが２３日、神奈川・スペルノーヴァカワサキで所ジョージ、木梨憲武と共にコンサート「田中とジョージのみんな来てよＬＩＶＥ！〜憲ちゃんも来るよね？〜Ｖｏｌ．２」を開催した。一昨年から楽曲提供を受けている田中はシングル「優柔不断ｗｉｔｈ木梨憲武・所ジョージ」を２２日にリリース。所は田中の魅力について「歌がうまいし、すべてのジャンルが歌える。コンサートもピンスポットが当たってスロ