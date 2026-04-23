グラビアアイドルで声優の伊関あみが20日、自身のインスタグラムを更新。イベントで滞在したタイでのオフショットをアップした。 【写真】おいしそうな料理が並んで思わずニッコリ 水かけ祭りとしても知られるタイの「ソンクラーン」。14～16日にはグラビア撮影イベントも開催され、伊関はグラビアアイドルでタレントの清水あいりや長澤茉里奈、藤沢泉美らと参加した。18日には「タイに到着してすぐ、生パスタ屋