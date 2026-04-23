名古屋鉄道が、2月に閉店した名鉄百貨店本店ビルの地下を活用する交渉を進め、入っていた複数の和菓子店が6月から再び営業を始める調整をしていることが23日分かった。再開発が暗礁に乗り上げて解体が未定になったのに伴う対応。