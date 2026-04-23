22日午後2時前、静岡・浜松市でコンビニの駐車場から車がフェンスを突き破り、川に転落する事故がありました。クレーン車によってゆっくりとつり上げられる車。バンパーがゆがみ、滴り落ちる大量の水が道路をぬらしていました。車を運転していたのは70代とみられる高齢の女性。事故の原因は何だったのか、運転していた女性の妹が一部始終を目撃していました。運転していた女性の妹：（駐車場に）止めようとして止まるのかなと。そ