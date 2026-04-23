ラグビーリーグワン1部のBL東京は23日、東京都府中市内で定例会見を開き、事業運営部の望月雄太氏が新クラブハウス建設のために実施中のクラウドファンディングの経過報告などを行った。BL東京は先月30日にクラウドファンディングを開始すると発表。返礼品には旧式ジャージーや現役選手とのゴルフコンペ権など、ファン垂涎のモノとコトが用意され、翌31日にスタートした。6月26日までの「第1段」は1000万円が目標額だったが