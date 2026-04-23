ラグビーリーグワン1部のBL東京は23日、東京都府中市内で定例会見を開き、事業運営部の望月雄太氏が新クラブハウス建設のために実施中のクラウドファンディングの経過報告などを行った。

BL東京は先月30日にクラウドファンディングを開始すると発表。返礼品には旧式ジャージーや現役選手とのゴルフコンペ権など、ファン垂涎のモノとコトが用意され、翌31日にスタートした。

6月26日までの「第1段」は1000万円が目標額だったが、わずか12日間で1000万円を達成。目標金額を2000万円に上方修正するとともに、サイン入り練習ボールなど新たな返礼品も追加したという。

望月氏は「正直、（目標額が）この金額でいいのか、ここまでいけるのか分からない中だったが、予想よりもはるかに早く達成できた。特に600万円くらいまでいくのに、24時間とかからなかった」と驚きの表情で説明。自身も現役時代を過ごした伝統あるチームに「サポートしてくださるファンの熱量を強く感じた。ただお金を集めるだけではなく、どれくらいの人に、どれだけ応援してもらえているかを感じた」と語った。