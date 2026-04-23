【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月25日23時からNHK総合で『Venue101』#110が放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 Ayumu Imazu「CLASSIC」 Number_i「3XL」 にしな「グローリー」 HANA「Bad Girl」 ※アーティスト名五十音順 ■Number_iに番組スタッフが超コアなクイズを出題 Number_iが披露するのは最新曲「3XL」。このタイトルが、“XL では収まらないほどの大きな愛”とい