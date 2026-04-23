アイドルグループ・ドレスコードからの発表です。【映像】「規約違反が発覚」ドレスコードからの発表「【所属メンバーに関するお知らせ】このたび、2026年5月24日をもちまして、飛茉りのあがドレスコードを卒業する運びとなりましたので、お知らせいたします。飛茉りのあは2024年11月のドレスコードデビューより活動を開始し、これまで多くの皆さまのご支援と温かい応援のもと、活動してまいりました。今回、事務所規約違反が発