アイドルグループ・ドレスコードからの発表です。

【映像】「規約違反が発覚」ドレスコードからの発表

「【所属メンバーに関するお知らせ】

このたび、2026年5月24日をもちまして、飛茉りのあがドレスコードを卒業する運びとなりましたので、お知らせいたします。

飛茉りのあは2024年11月のドレスコードデビューより活動を開始し、これまで多くの皆さまのご支援と温かい応援のもと、活動してまいりました。

今回、事務所規約違反が発覚し、本人と弊社間にて協議を重ね、本人の意思や事務所としての方針、グループ全体の今後などを総合的に検討した結果、卒業という形での区切りとさせていただく運びとなり、今回のご報告となりました。

ファンの皆さまならびに関係者の皆さまにおかれましては、突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げますとともに、これまで飛茉りのあを支えていただきましたこと、深く感謝申し上げます。

今月より開催される5大都市ツアー『今日の私、無敵かもなんです』の5月24日 福岡BEAT STATION公演までは引き続き現体制にて活動を行ってまいります。最後まで変わらぬ応援をいただけますと幸いです。

なお、今回の卒業に関しまして、別途卒業公演等の実施はございません。あらかじめご了承ください。

飛茉りのあはグループ卒業後も事務所に所属を続けますが、今後の活動については現時点で未定となっております。決まり次第、本人より改めてご報告させていただきます。

今後ともドレスコードへのご支援、ご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

2026年4月22日 株式会社imaginate」

（『ABEMA NEWS』より）