大型犬の子犬をお家に迎えてから3年間、お散歩中の様子を撮影したら…？素敵な成長記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破しています。 【動画：大型犬の子犬を飼い始めた結果→赤ちゃんも家族になり…3年間の『散歩風景の変化』】 大型犬の成長記録 TikTokアカウント「pino_abema2」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ピノ」くんの成長記録です。飼い主さんご夫婦はピノくんを