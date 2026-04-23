大型犬の子犬をお家に迎えてから3年間、お散歩中の様子を撮影したら…？素敵な成長記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破しています。

【動画：大型犬の子犬を飼い始めた結果→赤ちゃんも家族になり…3年間の『散歩風景の変化』】

大型犬の成長記録

TikTokアカウント「pino_abema2」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ピノ」くんの成長記録です。飼い主さんご夫婦はピノくんをお家に迎えてから約3年間、定期的にお散歩中の様子を撮影してきたそう。

子犬の頃のピノくんは元気いっぱいで、お散歩中もパパさんの足元をちょろちょろと動き回ったり、全力でダッシュしたりしていたとか。しかし体が大きくなったら中身も成長し、落ち着いて歩けるように。

その頃、ママさんのお腹の中には新しい命が宿っていました。そして弟くんが誕生し、ピノくんのお兄ちゃんとしての生活がスタートしたのです。

弟が生まれてからの変化

弟くんが赤ちゃんの頃は、ママさんが抱っこしたりベビーカーに乗せたりして一緒にお散歩をしていたそう。赤ちゃんを抱っこしたママさんが後ろを歩いている時には、ピノくんが「大丈夫？」と気遣うように振り返ることもあったとか。

またベビーカーを使っている時は隣に並び、ベビーカーの進むペースに合わせて歩いてくれたといいます。どうやらお兄ちゃんになってから、ますますお利口さんになったよう。さり気ない優しさが素敵ですね。

現在の尊い光景にほっこり

弟くんが少し大きくなると、自分の足で歩いたり子ども用自転車に乗ったりしてお散歩を楽しめるように。そしてさらに成長した現在は、弟くんがピノくんのリードを持ってお散歩できるようになっているそう。ピノくんが弟くんをリードするように歩いている様子はとても頼もしく、2人が信頼し合っていることも伝わってきます。

すっかりお兄ちゃんらしくなったピノくんと、すくすく成長中の弟くん。これからも2人が絆を深めながら、一緒に成長していけますように。

この投稿には「素敵」「最高の成長記録」「ゴールデンに赤ちゃん、めちゃくちゃ理想です」「子供にとってワンちゃんは1番の友達で1番の理解者」といったコメントが寄せられ、尊い光景は多くの人の心を温めてくれることとなりました。

ピノくんと弟くんの仲良しで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「pino_abema2」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pino_abema2」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。