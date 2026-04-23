徳島ヴォルティスは23日、2021シーズンから24シーズンまで在籍していたMFカカに関して、コリンチャンスによる移籍金の未払いがあったことで、国際サッカー連盟(FIFA)に対してコリンチャンスを提訴したことを発表した。カカは21シーズンに徳島に加入。23シーズン途中から24シーズンまではアトレチコ・パラナエンセ(ブラジル)とコリンチャンス(ブラジル)に期限付き移籍をしていた。クラブ公式サイトによると、カカは24年3月8日