回転寿司チェーン「スシロー」（運営：あきんどスシロー）は、“SUSHIRO Cafe”の新スイーツ『クラシックプリンパフェ』と『生チョコ風モンブラン』を4月22日より全国の店舗で販売開始した。【写真】『生チョコ風モンブラン』＆パティシエの皆さん顔出し“SUSHIRO Cafe”では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエが開発したスイーツを展開。年間200種類を超える試作品の中から、厳選したこだわ