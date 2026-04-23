マツダと神戸製鋼所は共同開発した溶接技術で、溶接学会の「田中亀久人賞」を受賞した。受賞対象は電着塗装性向上溶接技術で、22日に授賞式が行われた。自動車の耐食性を従来比3倍以上に高めた点が評価された。【こちらも】マツダの記事一覧はこちら■錆抑制と軽量化を両立本技術は、溶接時に発生するスラグを制御することで電着塗装不良を抑制するものだ。特に足回り部品では高強度薄鋼板の採用により錆による板厚減少が課題