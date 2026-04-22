東京タワーは、『東京タワー 春の恒例企画！333匹の「鯉のぼり」と「さんまのぼり」』と、春のプロジェクションマッピング『TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA 〜Spring Concerto 2026〜(以下、CITY LIGHT FANTASIA 〜Spring Concerto〜)』を開催している。東京タワーの高さ333mにちなんで333匹を掲揚まずは、東京タワー1階正面玄関前で楽しめる『東京タワー 春の恒例企画！333匹の「鯉のぼり」と「さんまのぼり」』から紹介しよう