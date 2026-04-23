22日、熊本県内で今年初めてとなる「日本紅斑熱」の患者が確認されました。 熊本県の発表によりますと、日本紅斑熱を発症したのは、熊本県北部に住む64歳の公務員の男性です。 男性は、発熱や発疹、肝機能異常の症状があり、入院しているということです。 男性は自宅周辺の畑で作業をしていた他、4月3日に県外で登山をしていたということで、12日に発熱のため医療機関を受診しましたが熱が下がらず、16日に別の医療機関で受診し