俳優の高橋英樹が22日に自身のアメブロを更新し、豪華な朝食や中華と和食の折衷だった夕食を報告した。【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）この日高橋は、食卓に並べられたひじきや冷奴、味噌汁などの写真も公開し「色々沢山でした」と報告。「朝からの味噌汁は やはり美味しいなあ」と満足した様子でつづった。また、この後の予定について「手を手術した牧田病院の検診と 午後には歴史雑誌の取材がありま