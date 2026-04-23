テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）が23日に放送され、2002年に、くも膜下出血のため40歳の若さで急逝した俳優・伊藤俊人さんの過去映像が流れ、SNS上からも反響が寄せられた。【写真】共演者で集まって…40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”この日のゲストは、俳優の高橋克実（65）。伊藤さんとはドラマ『ショムニ』で“人事課コンビ”として人気を博した。番組では、伊藤さんが亡くなる半年前に『