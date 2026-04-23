老後の備えを増やすために、マンション管理人など別の仕事に就きたいと考えている人もいるかもしれません。マンション管理人の平均収入を知ることで、老後の働く選択肢にするかを決めたい人もいるでしょう。 今回は、マンション管理人の平均収入や時給の目安、また仕事内容などについてご紹介します。マンション管理人の仕事に興味がある人は、ぜひ参考にしてください。 マンション管理人の平均収入はいくらくらい