お笑い芸人の井手らっきょ（66）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。関わりの深い野球選手について語った。この日は人気クイズコーナー「天狗Q」を実施。ゲストが天狗の面を被ったキャラクターから出題される難しい質問に答え、その正体を考察した。井手についてはクイズ中に、最高月収が400万円であったことや、自身が立ち上げた野球教室の卒業生に有名選手がいることなどが明かされ