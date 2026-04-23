【「ポケポケ」最新情報】 4月23日22時 発表 ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下：ポケポケ）」の最新情報を本日4月23日22時より発表する。 最新情報の内容は、4月末に実装されるであろう新パックとみられる。「ポケポケ」公式Xでは発表に先駆けて17秒の動画を投稿。一人称視点で荒野を駆け、最後にはスタジアムのような場所で