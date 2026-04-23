大相撲の春巡業が２３日、東京・府中市で行われた。関取の公開稽古は江東区出身の幕内・王鵬（大嶽）が１位の１９番、続いて同・宇良（木瀬）が１８番、熱海富士（伊勢ケ浜）が１６番だった。稽古前には春場所で新入幕だった藤凌駕（藤島）らが握手会を行い長蛇の列。稽古後にはちびっ子への相撲教室が行われ、元大関・御嶽海（出羽海）らが盛り上げた。