日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）から、こどもの日を家族で楽しめる期間限定商品「こどもの日バーレル」が、5月1日から6日まで全国の店舗に登場する。【画像】ポテトにビスケット…一緒に買うとおトクなサイドメニューこどもの日は子どもの成長を祝うとともに、日々支える家族への感謝を伝える機会とされる。KFCはこうしたシーンに向け、「特別なひとときにぴったりな商品」として同商品を展開する。セットの中心