【お得】ケンタッキー、チキン7ピース入りで420円お買い得 こどもの日を家族で楽しむ限定セット登場
日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）から、こどもの日を家族で楽しめる期間限定商品「こどもの日バーレル」が、5月1日から6日まで全国の店舗に登場する。
【画像】ポテトにビスケット…一緒に買うとおトクなサイドメニュー
こどもの日は子どもの成長を祝うとともに、日々支える家族への感謝を伝える機会とされる。KFCはこうしたシーンに向け、「特別なひとときにぴったりな商品」として同商品を展開する。
セットの中心となる「オリジナルチキン」は、創業者カーネル・サンダースが約10年かけて完成させた11種類のハーブ＆スパイスで味付けされた看板商品で、店舗で手づくり調理される。骨から外れやすい柔らかさが特徴で、子どもにも人気が高い。一方、「ナゲット」は1984年発売のロングセラーで、同じく11種類のハーブ＆スパイスを使用。骨なしで食べやすく、幅広い世代に支持されている。
「こどもの日バーレル」は、単品価格を積み上げた場合と比べて420円お得となる。また購入者は、サイドメニューを特別価格で追加注文できる仕組みも用意されている。
【商品概要】価格はすべて税込み
■商品名：
「こどもの日バーレル」…2230円（単品積上げ価格2650円）
〔オリジナルチキン7ピース、ナゲット5ピース〕
■販売期間：5月1日〜5月6日の6日間
■販売店舗：全国のKFC店舗
※一部店舗では取り扱いがない場合あり
※デリバリーは内容・価格が異なる場合あり
■追加でおトク（各2個390円）
ポテトS2個、ビスケット2個、カーネルクリスピー2ピース、チョコパイ2個、コールスローS2個
【画像】ポテトにビスケット…一緒に買うとおトクなサイドメニュー
こどもの日は子どもの成長を祝うとともに、日々支える家族への感謝を伝える機会とされる。KFCはこうしたシーンに向け、「特別なひとときにぴったりな商品」として同商品を展開する。
セットの中心となる「オリジナルチキン」は、創業者カーネル・サンダースが約10年かけて完成させた11種類のハーブ＆スパイスで味付けされた看板商品で、店舗で手づくり調理される。骨から外れやすい柔らかさが特徴で、子どもにも人気が高い。一方、「ナゲット」は1984年発売のロングセラーで、同じく11種類のハーブ＆スパイスを使用。骨なしで食べやすく、幅広い世代に支持されている。
【商品概要】価格はすべて税込み
■商品名：
「こどもの日バーレル」…2230円（単品積上げ価格2650円）
〔オリジナルチキン7ピース、ナゲット5ピース〕
■販売期間：5月1日〜5月6日の6日間
■販売店舗：全国のKFC店舗
※一部店舗では取り扱いがない場合あり
※デリバリーは内容・価格が異なる場合あり
■追加でおトク（各2個390円）
ポテトS2個、ビスケット2個、カーネルクリスピー2ピース、チョコパイ2個、コールスローS2個