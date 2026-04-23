【追加キャラクター「イングリッド」】 5月28日16時～配信予定 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、追加キャラクター「イングリッド」の配信を5月28日16時より開始する。 「イングリッド」は、Year 3最後を飾る追加キャラクター