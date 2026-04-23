【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月23日発売の『アップトゥボーイ Vol.362』で、ハロー！プロジェクト選抜メンバーによる「LOVEマシーン」オマージュの表紙が実現した。 ■全員がハロプロ研修生出身という、生え抜きの10人 2026年は『アップトゥボーイ』創刊40周年のメモリアルイヤー。そして、ハロー！プロジェクトも30年目突入を目前に控えた節目の年ということ