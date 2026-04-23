ハロー！プロジェクト選抜メンバーが、モー娘。「LOVEマシーン」をオマージュ！『アップトゥボーイ』でハロプロ大特集

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4月23日発売の『アップトゥボーイ Vol.362』で、ハロー！プロジェクト選抜メンバーによる「LOVEマシーン」オマージュの表紙が実現した。

■全員がハロプロ研修生出身という、生え抜きの10人

2026年は『アップトゥボーイ』創刊40周年のメモリアルイヤー。そして、ハロー！プロジェクトも30年目突入を目前に控えた節目の年ということで『アップトゥボーイ Vol.362』ではハロー！プロジェクト大特集が届けられる。

表紙・巻頭を飾るのは、ハロー！プロジェクト各グループから選抜された10名。モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice＝Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルより、それぞれ現在、そして未来を担うメンバーが集結した。

選抜メンバーは以下のとおり。

モーニング娘。’26：小田さくら、牧野真莉愛、山崎愛生

アンジュルム：後藤花

Juice＝Juice：段原瑠々、川嶋美楓

つばきファクトリー：谷本安美

BEYOOOOONDS：西田汐里

OCHA NORMA：米村姫良々

ロージークロニクル：上村麗菜

全員がハロプロ研修生出身という、生え抜きのハロプロメンバー。長年その現場で時代を体感してきた彼女たちが、ハロー！プロジェクト最大のヒット曲「LOVEマシーン」をオマージュ。“受け継がれるもの”と“変わり続けるもの”を表現する。

そして、サブスク解禁で盛り上がる今、この春に聴きたいプレイリストをそれぞれが提案。さらにハロー！プロジェクトの伝統曲も選曲している。

■モー娘。初期メンバー・安倍なつみが『アップトゥボーイ』に約20年ぶりに登場

LEGEND INTERVIEW特別版には、モーニング娘。初期メンバー・安倍なつみが、本誌に約20年ぶりに登場。ハロー！プロジェクトのはじまりを体現したひとりとして、当時の想い、今だからこそ語れること、後輩たちや現在のアイドルへのメッセージを語っている。

■小田さくら（モーニング娘。’26）コメント

■牧野真莉愛（モーニング娘。’26）コメント

■段原瑠々（Juice＝Juice）コメント

■安倍なつみ インタビュー ※一部抜粋

■書籍情報

2026.04.23 ON SALE

『アップトゥボーイ vol.362』（2026年6月号）

■関連リンク

『アップトゥボーイ』OFFICIAL SITE

https://www.wani.co.jp/utb/

ハロー！プロジェクト OFFICIAL SITE

https://www.helloproject.com/